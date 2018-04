NOTAS DE ESCLARECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

NOTA DE ESCLARECIMENTO 01:





A Secretaria da Obras, Mobilidade e Serviços Públicos informa, através do Setor de Manutenção de Vias, que a desobstrução das bocas de lobo na Rua Cel. Mont'Alverne (próximo ao bar do Raimundo), está agendada para esta quinta-feira (18/04).









NOTA DE ESCLARECIMENTO 02:





A Secretaria da Obras, Mobilidade e Serviços Públicos de Sobral informa que a limpeza geral ao redor da pracinha do Bairro Vila Recanto I será realizada até sexta-feira (20/04).









NOTA DE ESCLARECIMENTO 03:





A Secretaria da Obras, Mobilidade e Serviços Públicos (Secomp) informa que o projeto de drenagem da Rua Francisco Glauber de Lima, no Bairro Rosário de Fátima, é de responsabilidade do condomínio Living Space, que deve providenciar um destino adequado às águas pluviais. A secretaria informa ainda que uma equipe fará a vistoria do local, com o objetivo de acompanhar a solução do sistema de drenagem, bem como entrar com processos administrativos, caso seja necessário.