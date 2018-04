NOTAS DE ESCLARECIMENTO DO SAAE

NOTA DE ESCLARECIMENTO 01:





O Serviço Autônomo de Água e Esgoto informa, através da Gerência de Esgoto, que enviou uma equipe, na tarde dessa terça-feira (17/04), para realizar a desobstrução da rede de esgoto na Rua 7, Cohab II. O SAAE pede a compreensão dos moradores e destaca que trabalha para garantir água para todos os moradores de Sobral com regularidade, qualidade e segurança. Para qualquer reclamação ou solicitação, o SAAE orienta aos moradores que entrem em contato pelos canais de atendimento: 0800.283.0195 - (88) 3677-9130 – www.saaesobral.com.br.









NOTA DE ESCLARECIMENTO 02:





O Serviço Autônomo de Água e Esgoto informa que foram realizados, na manhã dessa segunda-feira (16/04), trabalhos de reparo de vazamento de água na Rua Joaquim Rodrigues Filho, no bairro Cidade Dr. José Euclides (Terrenos Novos).









NOTA DE ESCLARECIMENTO 03:





O Serviço Autônomo de Água e Esgoto informa que no que se refere ao Bairro Centro, o bombeamento já está funcionando em sua totalidade e a distribuição de água está sendo normalizada gradativamente em todas as áreas atingidas.O SAAE pede a compreensão dos moradores e destaca que trabalha para garantir água para todos os moradores de Sobral com regularidade, qualidade e segurança. Para qualquer reclamação ou solicitação, o SAAE orienta aos moradores que entrem em contato pelos canais de atendimento: 0800.283.0195 - (88) 3677-9130 – www.saaesobral.com.br