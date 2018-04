Novos agentes da Guarda Municipal de Sobral tomaram posse em clima de alegria

O Prefeito de Sobral, Ivo Gomes, deu posse na noite desta terça-feira (03), a nova turma de Guardas Civis Municipais que foram contemplados por meio da realização de concurso público como determina a lei.





Segundo o prefeito Ivo Gomes, o ingresso dos agentes faz parte de uma promessa de campanha. “Estou muito empenhado em honrar todos os compromissos que eu assumi no pleito de 2016, e vou fazer, vou honrar. Um deles era de dobrar o efetivo da guarda. Neste momento, esse compromisso já está parcialmente 60% cumprido”, até o fim do meu mandato também vou equipar o salário a média do nordeste”. Destacou Ivo Gomes. Confira no vídeo.





O prefeito ainda fez questão de lembrar aos 85 novos guardas, o papel fundamental que irão exercer como servidores públicos. “Nós entramos para servir ao público e não para ser servido do público”. Continuou seu discurso pedindo que no exercício da profissão, o principal objetivo seja ajudar a cidade, para que as pessoas possam viver e ocupar os espaços públicos com tranquilidade.





A solenidade ocorreu no Boulevard do Arco e contou com a presença de autoridades civis e militares, além da população em geral. (Via Célio Brito)