Pistoleiro pelado mata quatro nos EUA

Um homem completamente nu e armado com um rifle semi automático abriu fogo contra os frequentadores de uma loja da rede Waffle House em Nashville, nos Estados Unidos. O atentado, que ocorreu às 3h25 (5h25 horário de Brasília). O suspeito foi identificado como Travis Reinking, de 29 anos.





Segundo testemunhas, o suspeito já chegou atirando no restaurante. Um dos fregueses entrou em luta corporal com o assassino e arrancou o rifle de suas mãos. Ao ser desarmado, ele fugiu a pé. As suspeitas sobre Reinking são fortes porque o veículo com o qual o assassino chegou ao restaurante está registrado em seu nome.





O autor dos disparos estava armado com um rifle AR-15, arma que traz uma triste familiaridade com atentados dessa categoria. As 58 mortes em Las Vegas, em outubro do ano passado, e as 17 vítimas numa escola na Flórida, em fevereiro, também foram assassinadas por rifles AR-15. (Msn Notícias)