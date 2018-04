POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL INCINERA 130KG DE DROGAS APREENDIDAS; VÍDEO

130kg de entorpecentes (maconha, cocaína e crack) foram destruídos na tarde desta terça-feira pela Polícia Civil em Sobral, na Região Norte do Ceará. As drogas têm origem em apreensões feitas na cidade. Segundo a Polícia Civil, as substâncias entorpecentes foram apreendidas desde 2015 a abril de 2018.





Estavam presentes no local da incineração: Policiais Civis, Promotor de Justiça, Agentes da Vigilância Sanitária e funcionários do local da incineração.





Ressalta-se que as drogas foram destruídas com autorização judicial.



Vídeo do local onde as drogas foram incineradas:

Fonte: Sobral 24 horas