POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ EM AÇÃO!

Policiais Civis do 30°DP prendem 5 membros da GDE suspeitos de expulsar famílias do Jangurussu em Fortaleza.

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu nos últimos dias cinco suspeitos de envolvimento na expulsão de famílias de conjuntos habitacionais localizados no bairro Jangurussu, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), três homens e duas mulheres foram capturados entre a última sexta-feira (6) e segunda (9) por agentes de segurança do 30° Distrito Policial (DP).





As capturas se deram após um trabalho de investigação da Polícia Civil, que já confirmou que as expulsões de moradores foram ordenadas pela facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), que domina o tráfico de drogas na região. Conforme o delegado titular do 30º DP, Maurício Júnior, três operações diferentes resultaram nas prisões dos suspeitos, todos integrantes da GDE.





Segundo o delegado, a primeira prisão aconteceu na sexta-feira, quando o comerciante Antônio Marcos Pereira da Silva, de 21 anos, foi abordado por policiais após informações de que ele estaria envolvido com a expulsão dos moradores. "Ele foi encontrado sob a posse de um equipamento usado para dar choque nas pessoas e expulsá-las de seus apartamentos. Além disso, os policiais apreenderam cigarros ilegais e uma extensão utilizada para furtar energia da rede elétrica", explica Maurício Júnior.





Posteriormente, conta o delegado, a polícia recebeu a informação de que Flávio Silva Barbosa, de 27 anos, mais conhecido como 'Pará', estaria saindo da região em um veículo, com destino a Paracuru. O suspeito, que já era investigado por alguns homicídios e tráfico de drogas na região, foi abordado e preso por organização criminosa. Na mesma abordagem, a polícia também capturou Cícero Ronério Rodrigues Chagas, de 19 anos, que seria um comparsa de 'Pará'.





As últimas prisões foram realizadas na última segunda-feira, quando os agentes de segurança localizaram Tamires Santos Almeida, de 19 anos, que teria assumido o comando da facção criminosa na região após a prisão de outros líderes. Segundo o delegado adjunto do 30º DP, Amando Albuquerque, ela foi encontrada dentro de um apartamento no Conjunto Habitacional Maria Tomasia, em uma unidade que seria de uma das famílias expulsas pela facção.





"Com ela, encontramos um molho de chaves dos apartamentos que foram tomados pela facção. Na ocasião, os policiais também prenderam a Débora Brenda Almeida Ferreira (21), companheira da Tamires, que já estava usando tornozeleira eletrônica por furto qualificado", ressalta o delegado adjunto."





Com informações do portal Diário do Nordeste