Investigadores do 33 DP prendem acusado de vários homicídios.

Indivíduo suspeito de cometer vários homicídios foi preso por policiais civis do 33 distrito policial por tráfico de drogas. FRANCISCO ELLITON LOPES BALBINO, vulgo " CAOZINHO DO GUETO", é um dos matadores daquela facção. Foi capturado pelos policiais civis quando tentava fugir pelas lajes da comunidade do Gueto. Foi apreendida droga (CRACK), balança de precisão duas chaves de veículos e uma caixa VAZIA de munição calibre 380.





(Via Polícia Civil do Ceará em Ação)