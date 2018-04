Polícia Civil prende mototaxista acusado de participar de "golpe do envelope vazio"

Vítima acionou a polícia ao desconfiar do golpe, e homem foi preso na entrega do drone comprado pela internet. Mandante do crime continua solto.

Uma equipe de policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Fortaleza prendeu, na última quinta-feira (19), um mototaxista acusado de participar do “golpe do envelope vazio”, praticado em vendas pela internet através de sites como o OLX. Francisco Raul Carlos Ferreira foi preso em flagrante ao receber, das mãos da vítima, o item comprado através do golpe, um drone avaliado em mais de R$ 4 mil.

O golpe foi aplicado por um homem que se identificou como José Fábio Figueiredo, que entrou em contato com a vítima, um repórter investigativo que prefere não se identificar, para acertar a compra do equipamento, que estava à venda no OLX. O golpista então afirmou ter feito o pagamento através de depósito bancário no Banco do Bradesco, enviando, na sequência, o comprovante da transferência.

O vendedor, no entanto, foi notificado pelo banco que a transação não fora efetuada porque o envelope usado no depósito estava vazio. O repórter então acionou a polícia para prenderem o golpista no momento da entrega. Porém o responsável pelo golpe enviou outra pessoa “de confiança” para receber o drone: o mototaxista Raul Ferreira, que acabou sendo preso na ação. A entrega foi feita na rua Barão do Rio Branco, em Fortaleza, sob monitoramento da polícia.

A equipe da polícia ainda tentou prender o mandante do crime, mas o homem não foi encontrado. Logo após a entrega, o golpista voltou a ligar para a vítima cobrando o objeto, afirmando que não estava conseguindo entrar em contato com Raul. Em seguida, não pôde mais ser encontrado.

O mototaxista foi levado à delegacia e confessou já ter feito outros serviços do tipo para o golpista. Segundo ele, no dia anterior, o criminoso o teria acionado para receber um iphone em outro golpe aplicado com o mesmo método. Raul alega desconhecimento sobre os golpes e que não conhece o homem responsável pelas ligações, mas a polícia ainda não está convencida sobre essa versão e o mototaxista segue detido, enquanto as investigações avançam.





Confira as imagens do depoimento de Raul à polícia:

