POLICIAIS CIVIS DA DECECA DA PRENDEM INDIVÍDUO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Policiais Civis da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (DCECA), prenderam, no final da tarde desta quarta-feira (18/4) no bairro Jardim Iracema em Fortaleza, um pedreiro, pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 07 anos de idade.





De acordo com o Delegado Levy Louzada, em outubro de 2011, a DCECA iniciou uma investigação contra José Webster Cordeiro de Oliveira, vulgo "Bisteca", para apurar denúncia de estupro de vulnerável cometido pelo pedreiro, quando este realizava uma obra, numa casa em que residia uma criança de apenas 07 anos de idade, a qual foi violentada. Ainda segundo o Delegado, as investigações apontaram que "Bisteca", além de ter beijado e manipulado a genitália da criança, teria dito para vítima lembrar dele quando estivesse tomando banho, já que ele faria o mesmo.





Com encerramento das investigações também em outubro daquele ano e transcurso de todo o devido processo legal junto à justiça, a equipe de Policiais Civis da DCECA, em março do corrente ano, já munida do mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória, em desfavor José Webster Cordeiro de Oliveira, vulgo "Bisteca", empreendeu diligências e logrou êxito em identificar o paradeiro e prender o condenado.





O preso já se encontra à disposição da justiça estadual, a fim de iniciar o cumprimento da pena fixada em 08 anos de reclusão em regime fechado. (Via Polícia Civil do Ceará em Ação)