POLICIAIS MILITARES DO CPI NORTE E DO RAIO PRENDEM FUGITIVO DA CADEIA PÚBLICA DE COREAÚ

Policiais Militares do CPI Norte, do RAIO e da cidade de Alcântaras, efetuaram a prisão de um fugitivo da Cadeia Pública da cidade de Coreaú, identificado por Alisson da Silva Lima, 24 anos.





Alisson fugiu na manhã desta quinta-feira (19), durante o banho de sol. Na fuga, o fugitivo tomou de assalto uma motocicleta Honda Biz de placa OSA-8044 na localidade de Carmolândia, município de Coreaú.





Uma composição policial do CPI Norte, comandada pelo Sargento Nascimento, estava realizando patrulhamento na cidade de Alcântaras, quando foi comunicada do roubo. Os policiais solicitaram apoio do grupamento RAIO para tentar capturar o assaltante.





Após várias diligências, Alisson da Silva Lima foi capturado no Sítio Santa Rosa, no município de Alcântaras.





O acusado foi encaminhado para a Delegacia Regional de Sobral, para a lavratura dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 24 horas