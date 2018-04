POLICIAIS MILITARES DO RAIO "ESTOURAM" "BOCA DE FUMO" E APREENDEM DROGAS E DUAS ARMAS DE FOGO

No início da manhã de ontem (11/04), a Equipe Raio 01, realizava patrulhamento ostensivo pela Rua Renato Parente no bairro Padre Palhano, quando percebeu uma movimentação estranha em uma residência devido a presença policial.





Os policiais militares visualizaram um homem empreendendo fuga e jogando uma mochila, Miguel Jacó da Silva Filho foi alcançado, e no interior da mochila foi encontrado uma Pistola HC Plus Taurus, calibre .380 com treze munições intactas, um Revólver Taurus Calibre 38 com quinze munições, além de várias gramas de Maconha, Crack e Cocaína, como também dinheiro em espécie, celular e material necessário para comercialização de drogas.





Todo o material apreendido e o suspeito foram encaminhados a Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190