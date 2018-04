POLICIAIS MILITARES DO RAIO TIRAM MAIS UMA ARMA DE FOGO DE CIRCULAÇÃO EM SOBRAL

No final do último domingo (15), várias patrulhas da Polícia Militar continuavam com o reforço policial no bairro Terrenos Novos. Quando em um determinado momento, a Equipe da Viatura RAIO 010, realizou abordagem a um homem em atitude suspeita.





Durante abordagem pessoal, foi verificado que Emanuel Coelho de Alencar, 18 anos, estava na posse de um Revólver Calibre 32 com sete munições intactas.





O homem foi conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190