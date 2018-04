Policial aposentado e sua filha largaram o AÇO em bandidos que tentaram assaltar sua residência; vídeo

Os criminosos foram até a casa do agente da policia civil para tentar roubar uma caminhonete e a filha da vítima, uma policial militar, percebeu o que estava acontecendo e acabou reagindo.





Os indivíduos perceberam que a tentativa de assalto não ia dá certo e acabaram fugindo a pé. O servidor público aposentado foi ferido no tórax e socorrido para um hospital particular. As motos dos assaltantes foram apreendidas.

Fonte: Polícia Militar Notícais