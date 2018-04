Policial Civil do Ceará é atropelado na Esplanada dos Ministérios

O acidente aconteceu por volta de 10h deste domingo (8/4), no momento em que ele tentava atravessar a via em frente ao Ministério do Planejamento.

Um Policial Civil do Ceará ficou ferido após ser atropelado na Esplanada dos Ministérios. O acidente aconteceu por volta de 10h deste domingo (8/4), no momento em que ele tentava atravessar a via em frente ao Ministério do Planejamento, sentido Congresso Nacional.





De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, a Israel Veras, 37 anos, teria fraturado a perna e sofrido escoriações pelo corpo, mas estava consciente. Ele também bateu a cabeça e quebrou alguns dentes. O Corpo de Bombeiros socorreu Israel e o encaminhou para o Hospital de Base de Brasília (HBB).





Um veículo da PM passava pelo Eixo Monumental no momento do acidente. O sargento do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Alexandre Eduardo, viu o ocorrido e conta que a vítima ficou indecisa no momento em que ia atravessar. “Ele estava no meio da faixa, quando viu o carro. Em seguida, ele decidiu retornar, mas o veículo jogou para o mesmo lado que ele foi e aconteceu o atropelamento”, relata. Segundo o sargento, o carro estava aparentemente abaixo da velocidade máxima permitida na via, que é de 60 km/h.





O condutor passou pelo teste do bafômetro, que acusou negativo para alcoolemia. Ele ficou em estado de choque com o acidente e contou aos policiais que tentou desviar, mas não conseguiu. O motorista sofreu um corte na mão. O veículo ficou com o para-brisa quebrado. O trânsito não sofreu impacto, por causa do baixo fluxo de veículos. (Correio Braziliense)