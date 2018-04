Prefeito fingiu ser policial para estuprar criança, diz irmã de vítima

Interino no cargo em Bariri (SP), Paulo Henrique de Araújo raptou a menina e a levou para uma área de mata. Ela escapou e pediu socorro.

O prefeito em exercício de Bariri (SP), Paulo Henrique Barros de Araújo (PSDB), foi preso neste sábado (21/4) sob acusação de violência sexual contra uma menina de 8 anos. Ele teria se passado por um policial à paisana para convencer a criança a entrar em seu carro. A informação é da TV TEM e foi passada à emissora pela irmã da vítima.





Na delegacia, segundo a Polícia Civil, ele confessou o estupro. De acordo com a Polícia Militar, Paulo Henrique raptou a vítima e se dirigiu a uma área de mata, onde seu carro ficou preso em um buraco. A menina deixou o veículo à pé e pediu socorro. Quando os agentes chegaram, ele tentava se esconder em meio à vegetação.





O tucano, que é presidente da Câmara Municipal, está no cargo como interino desde o início de 2017, quando o ex-prefeito e o vice da cidade foram barrados na Lei da Ficha Limpa após as eleições de 2016, em que se sagraram vencedores.





A reportagem não obteve retorno da defesa do prefeito e nem do partido. A prefeitura também não se manifestou. (Com informações da Agência Estado)