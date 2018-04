Prefeito Ivo Gomes anuncia implantação de um Núcleo de Inteligência em Sobral

O prefeito Ivo Gomes entregou, nesta quarta-feira (18/04), equipamentos de informática para a Delegacia Regional de Sobral e anunciou a implantação de um Núcleo de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública no município.





Os equipamentos auxiliarão nas atividades desenvolvidas pela Polícia Civil. Embora a segurança pública não seja atribuição constitucional dos governos municipais, o prefeito se comprometeu a fazer tudo que estivesse ao seu alcance para ajudar a resolver o problema da violência na cidade.





“A Prefeitura não tem polícia, mas a Prefeitura pode ajudar a polícia, e é o que nós estamos fazendo”, destacou o prefeito, acrescentando: “Como já tem desde outubro um núcleo exclusivo para investigar homicídios, que já foi uma conquista nossa também, junto ao Governo do Estado, conquistamos mais essa coisa importante que é o Núcleo de Inteligência de investigação”, reforçou.





As atividades do novo núcleo devem começar em breve e as obras do prédio onde funcionará o Núcleo de Inteligência devem ser finalizadas em 45 dias.