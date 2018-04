Prefeitura de Sobral garante passagens para Nath Apache participar de primeira competição no exterior

O prefeito Ivo Gomes esteve reunido na tarde desta sexta-feira (06/04) com Nathalia Ellen, conhecida como Nath Apache, lutadora de muay thai sobralense de 23 anos que irá disputar sua primeira competição no exterior, dia 21 de abril.





O objetivo do encontro foi viabilizar a ida de Nath Apache à Cidade do México, onde enfrentará a mexicana Fernanda Diaz, pelo cinturão da categoria 57 quilos da Liga de Combate Supremo. Esta será a principal luta do evento Nak Muay League. O prefeito garantiu as passagens da atleta.





Nath, moradora do bairro Alto do Cristo, pratica a atividade há 5 anos e o evento representa a realização de um sonho. “Vai ser um evento que realmente vai abrir as portas para a minha carreira, irei ingressar na carreira internacional. O mais difícil seria a questão financeira como passagens, hospedagem, alimentação, mas graças a Deus a Prefeitura e alguns empresários estão me ajudando. Venho me dedicando e treinando forte há bastante tempo e me preparando, juntamente com o meu treinador, para trazer esse título a Sobral”, destacou a atleta.