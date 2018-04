Prejuízo do Metrofor em 2017: R$ 458 mil por dia; R$ 14 milhões por mês

Equipamento é um sumidouro de dinheiro público fruto de políticas de transportes mal planejadas.





O Metrofor tomou um prejuízo de R$ 167,34 milhões em 2017. A informação está nas páginas de economia do O Povo de hoje. Já se vão R$ 318,58 milhões no somatório de 2016 e 2017. É uma fábula: nos últimos dois anos, o Metrofor comeu uma média de R$ R$ 436 mil por dia. São R$ 13,27 milhões todo mês.





Segundo a reportagem, o prejuízo de R$ 2017 é 10,6% maior que o déficit de 2016 (R$ 151,24 milhões). São consideradas as operações da Linha Sul, em Fortaleza, do Sistema de VLTs (Veículos Leves sobre Trilhos) da Linha Oeste, que liga a Capital cearense à Caucaia, e dos metrôs do Cariri e Sobral.





Em resumo, é um sumidouro de dinheiro público fruto de políticas de transportes mal planejadas. Em nome da política e de outros interesses, o contribuinte vai continuar cavando esse buraco. Registre-se ainda que o sistema funciona à meia boca. A questão é a seguinte: sistema de metrô é a melhor, mais adequada e mais viável financeiramente opção de transporta para Fortaleza?