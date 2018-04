POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITOS DE MATAR EMPRESÁRIO EM "SAIDINHA" BANCÁRIA EM FORTALEZA

A Polícia Civil capturou, na madrugada desta terça-feira (24), na cidade de Morada Nova (a 163Km de Fortaleza), dois jovens, um deles adolescente, suspeitos de matar, em Fortaleza, o empresário e desportista Roberto Mamede Studart Soares, 64 anos, diretor das categorias de base do Fortaleza Esporte Clube. A prisão aconteceu nas diligências iniciadas logo após o crime. Os suspeitos já foram trazidos para Fortaleza e estão sendo autuados em flagrante na sede da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro de Fátima.





A prisão dos criminosos ocorreu graças ao reconhecimento de um deles através das filmagens das cenas do crime, ocorrido no estacionamento da agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Santos Dumont, bairro Cocó. O crime se caracterizou como uma “saidinha bancária”, isto é, um caso de latrocínio (roubo seguido de morte).





Nas imagens é possível ver o momento em que um dos assaltantes ataca o desportista no momento em que ele sai da agência do BB e embarca em seu automóvel. Armado, o criminoso tenta roubar o dinheiro que a vítima acabara de sacar na agência.





Tiros





“Betinho”, como era conhecido, reage e entra em luta corporal com o assaltante, que dispara vários tiros. O cidadão tem morte instantânea. O atirador sai correndo e logo em seguida aparece seu comparsa pilotando uma motocicleta.





A operação de captura dos criminosos contou com a participação de equipes da DHPP e da Unidade Tático Operacional (UTO), da Divisão Antissequestro (DAS). Um dos suspeitos é maior de idade e o outro seria um adolescente de 16 anos. A Polícia apreendeu também a motocicleta que a dupla utilizou na fuga após praticar o latrocínio.

Com informações do Fernando Ribeiro