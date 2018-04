PRF recupera carga de remédios avaliada em R$ 600 mil roubada na BR-116

O ataque dos criminosos aconteceu no quilômetro 16 da BR-116. O motorista do caminha que transportava a carga foi levado como refém pelos bandidos e amarrado. A PRF cercou a área e recuperou toda a mercadoria.





Uma carga roubada de medicamentos, avaliada em cerca de R$ 600 mil, foi recuperada na noite desta sexta-feira (27), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no começo da “Operação Dia do Trabalhador”. O caminhão com os produtos farmacêuticos, procedente de São Paulo, foi atacado por bandidos na BR-116, altura do quilômetro 16, na entrada de Fortaleza.





O motorista foi mantido como refém e levado para um matagal às margens da estrada, enquanto os ladrões seguiram com o veículo em direção ao Ancuri, onde, provavelmente, o material seria transferido para outro caminhão e seguir com destino ao depósito dos receptadores. No entanto, a PRF já havia recebido informações do roubo e intensificou o patrulhamento na área.





O caminhou foi localizado ainda na rodovia. A PRF não informou se houve prisões.









Operação





Começou na noite desta sexta-feira em todo o País a “Operação Dia do Trabalhador” da Polícia Rodoviária Federal, que só terminará às 23h59 de terça-feira próxima (1º de maio). O objetivo da PRF é intensificar a fiscaliza~]ao nas estradas federais brasileiras e reduzir os índices de acidentes neste feriadão. Apesar de segunda-feira (30) ser um dia útil, milhares de pessoas iram prolongar o fim de semana, só retornando às atividades na quarta-feira (2).