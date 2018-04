Na manhã desta sexta-feira (6), foi registrado um princípio de incêndio na Reitoria da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu apagar as chamas.





Segundo informações, os institores da UVA estavam vencidos.





Felizmente, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio são desconhecidas.

Fonte: Sobral 24 horas