Professora da UFC diagnosticada com H1N1 morre após parada cardíaca

Segundo Secretaria de Saúde do Estado, já foram 11 mortes devido à doença somente em 2018.

A professora do Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará (UFC) Edilene Ribeiro Batista morreu, nesta segunda-feira (30), após sofrer uma parada cardiaca. A docente havia sido diagnosticada com a gripe H1N1 e estava internada em um hospital de Fortaleza.





Edilene tinha 50 anos e havia ingressado no corpo docente da UFC em 2010. A universidade ainda não divulgou onde vai ser o sepultamento.









H1N1 no Ceará





Segundo a Secretaria de Saúde do Ceará, foram notificados, em 2018, 91 casos para Influenza – 76 para Influenza A H1N1, seis para Influenza A H3/Sazonal, oito para Influenza B e um sem subtipo. (Cearanews7)