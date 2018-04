Ronda 03 da Guarda Municipal atende ocorrência de acidente com vítimas

A Composição Ronda 03 da Guarda Municipal, realizando patrulha de rotina manhã de quarta-feira (18), por volta das 11h30min, no bairro Doutor José Euclides Ferreira Gomes Junior (Terenos Novos), foi informado por populares de uma ocorrência de acidente de trânsito com vítimas caído ao chão.





Os agentes seguiram para atender a ocorrência e no local Av. Ministro César Cals, próximo ao depósito Eudes Construções, depararam-se com a condutora do veículo (motoneta), Vanessa Silva Araújo, residente na Rua Angelina Magalhães S/N Terrenos Novos, com escoriações nas pernas, costas e fortes dores no pescoço.





O local do sinistro foi isolado devido às movimentações de veículos e logo foi acionada uma equipe do SAMU, que socorreu a vítima para o hospital Santa Casa para atendimento especializado.





Também, compareceram os agentes de trânsito da CMT, Subinspetor Castohildo e Guarda Anselmo, que compareceram para levantar as informações dos veículos envolvidos no acidente, para o preenchimento do boletim de acidente, que foi prejudicado devido à evasão e remoção indevida dos veículos envolvidos.