ROUBO CINEMATOGRÁFICO É REGISTRADO NA CIDADE DE MASSAPÊ

Na manhã da última quinta-feira (29), homens armados praticaram um roubo cinematográfico aos Correios da cidade de Massapê. As informações dão conta de vários indivíduos com fardamentos é um carro idêntico ao usado pela empresa, chegaram na agência e levaram todo o dinheiro, a arma do vigilante e outros objetos.









Detalhe





Depois de alguns minutos chegaram na agência os verdadeiros servidores que iriam buscar os malotes de dinheiro.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar os fatos.





Fonte: Sobral 24 horas