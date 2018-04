Secjel abre inscrições para o projeto Bolsa Universidade de Sobral

Integrando o Programa #ocupaJuventude, a Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel) torna pública as inscrições para o Projeto Bolsa Universidade de Sobral. O Projeto contempla estudantes universitários que estejam cursando o 1º e 2º semestre do curso, atendendo preferencialmente jovens moradores dos distritos de Sobral e egressos da rede pública de ensino médio. As inscrições vão até 20 de abril.





O candidato deverá anexar ao formulário de inscrição online, comprovante de matrícula em instituição de ensino superior, cópias do RG, do CPF, do comprovante de residência, e declaração de conclusão do ensino médio. Serão oferecidas 500 vagas, a bolsa terá o valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a ser concedida durante 08 (oito) meses em 2018.





Com o Projeto Bolsa Universidade de Sobral, o aluno terá a garantia de aporte às despesas relacionadas a moradia, alimentação, transporte e material didático. “A proposta é garantir a permanência dos jovens no ensino superior, tendo em vista a grande evasão que ocorre nos primeiros semestres do curso. Incentivando os futuros profissionais a se tornarem mais comprometidos e conscientes com a sociedade”, explicou o Secretário da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer, Igor Bezerra.