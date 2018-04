Seis mulheres foram assassinadas no fim de semana no Ceará. No ano, já são 176 vítimas

Subiu para 176 o número de mulheres assassinadas no Ceará neste ano. No fim de semana, as autoridades registraram, ao menos, mais seis homicídios do gênero. Cinco mulheres foram mortas em Fortaleza nos seguintes bairros: Conjunto Palmeiras, Vicente Pinzón, Jardim Guanabara, Antônio Bezerra e Edson Queiroz. No Interior do estado, uma jovem foi assassinada na localidade de Gualdrapas, no Município de Trairi, no litoral Norte (a 130Km da Capital). Ninguém foi preso.





Na manhã de sábado passado (21), policiais localizaram no Conjunto Palmeiras, no Grande Jangurussu (zona Sul da cidade) o corpo de uma jovem que estava desaparecida desde a última quinta-feira (19), quando ela teria sido sequestrada de sua residência por membros de uma facção criminosa rival que atua naquela violenta comunidade.





O corpo de Taylane Borges de Oliveira, 19 anos, apresentava muitas marcas de violência. Segundo a Perícia Forense (Pefoce) a garota foi esfaqueada pelos criminosos. Contudo, havia também indícios de torturas. O corpo foi removido para a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel).





Mais crimes





No bairro Vicente Pinzón, na zona Leste de Fortaleza, uma jovem que estaria envolvida no tráfico de drogas naquela comunidade, acabou sendo assassinada por volta de 22h45 de sábado (21). Ela foi identificada apenas pelo seu apelido, “Diabinha”.





Na mesma noite, uma mulher, ainda não identificada, foi assassinada, a tiros, na Avenida Radialista José Limaverde, no bairro Jardim Guanabara, na zona Oeste da cidade.





Na noite deste domingo (22), uma garota foi assassinada, a tiros, na Rua Araçu, no bairro Edson Queiroz, na zona Leste de Fortaleza. A vítima recebeu vários tiros na cabeça quando caminhava em direção à sua residência. Com a chegada da Polícia no local do crime, a vítima foi identificada como Joyce de Sousa Ferreira, 22 anos.





Na manhã do domingo, o corpo de uma jovem – não identificada - foi encontrado com sinais de queimaduras, tortura e outros crimes, no bairro Antônio Bezerra, próximo a uma cracolândia.





No Município de Trairi, uma garota conhecida apenas por Mikaella, foi morta a tiros. Segundo a Polícia, ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas da região de Gualdrapas, na zona rural. (Blog do Fernando Ribeiro)