Shalom Sobral lança oitava edição do Ressuscitou, o som da esperança

Evento será realizado nos dias 18 e 19 de maio no Estacionamento do Centro de Convenções.

A Comunidade Católica Shalom, missão de Sobral, lançou a oitava edição do 'Ressuscitou, o som da esperança'. O show musical é um dos maiores da região norte do Ceará. Em 2017 teve público recorde de 25 mil pessoas em dois dias de evento. Neste ano o Ressuscitou (RSCT) será nos dias 18 e 19 de maio novamente no estacionamento do Centro de Convenções de Sobral.





“Através desse evento – arte, música, entrenimento – queremos levar as pessoas a sair da vida corrida do dia a dia e oferecer uma experiência de paz com o outro e consigo mesmo. Também com a pessoa de Jesus Cristo”, ressaltou Rodielson Silva, membro da Comunidade Shalom e da comissão organizadora. Rodielson destacou que o objetivo do evento é que as pessoas tenham uma experiência com o amor de Deus.





O RSCT atrai caravanas de várias cidades da região metropolitana de Sobral como Cariré, Forquilha, Massapê e Coreaú. Também da Serra da Ibiapaba, é o caso de Tianguá, Ubajara, São Benedito, Guaraciaba do Norte, entre outros municípios. O litoral norte também marca presença com grupos de Camocim e Granja. Caravanas de Mucambo, Frecheirinha, Uruoca, Martinópole, entre outras cidade também sempre participam.









Atrações





Em 2018 serão seis atrações no palco principal do evento, são elas: a banda de swing/axé Alto Louvor, da Bahia, a cantora pop Ana Gabriela, que vem de Fortaleza, a banda sobralense Banda Emanuel, a Banda E3 que toca reggae, Naldo José e Banda Forró In Deus e Banda Veo.





Além das apresentações no palco principal, o RSCT conta com o palco alternativo. Em breve será divulgada a lista com essas atrações.





Na primeira noite, sexta-feira (18), a abertura é com Santa Missa, às 18h, celebrada pelo Padre Antonio Furtado, da Comunidade Shalom, que também vem de Fortaleza.









Espaço Vida





Entre as novidades desta oitava edição está o 'Espaço Vida'. O Hemoce de Sobral estará no evento fazendo captação de sangue e cadastros de medula óssea.





“Através desse espaço queremos conscientizar todos sobre a importância da doação de sangue. A partilha nos faz perceber a vida do outro. Podemos ajudar muitas pessoas com este ato de solidariedade”, disse Rodielson.





Vale lembrar que para doar sangue é preciso está saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos e levar documento de identificação com foto.









Outros Espaços





Haverá no RSCT o 'Espaço da Misericórida' com atendimento de confissções, oração e aconselhamento, além de adoração ao Santíssimo Sacramento.





O 'Espaço Adventure' é dedicado aos jovens que gostam de esportes radicais. Haverá competições de skate, bike, entre outras modalidades. A criançada também tem lugar garantido. O 'Ressuscitou Kids' acolhe crianças de todas as idades e oferece diversão e evangelização para os pequenos.





Além disso tudo, os stands estarão pela Arena Ressuscitou: livraria, stand vocacional, espaço de Promoção Humana, lanchonetes, entre outros.





Para outras informações: (88) 3611-1289 ou acesse comshalom.org/sobral. As redes sociais do evento no instagram e facebook são 'Ressuscitou'.









Serviço:

Ressuscitou – o som da esperança

18 e 19 de maio, às 18h

Local: Estacionamento do Centro de Convenções – Sobral

Acesso gratuito