Sinpol-CE doa 537kg de alimentos arrecadados durante a I Corrida de Policiais Civis do Cariri

A Diretoria do Sinpol-CE entregou, nesse sábado (28/04), os alimentos arrecadados durante a I Corrida de Policiais Civis, realizada no dia 21 de abril, no Cariri. Ao todo, foram arrecadados 537kg de alimentos. Serão beneficiados com a iniciativa crianças, adolescentes e idosos.





As instituições que receberam as doações foram a ONG Nosso Lar, o Asilo de Idosos Criasa, a Pastoral da Aids, o Albergue Sagrada Família e o Orfanato Jesus Maria José. Todas têm sede em Juazeiro do Norte.





Além da Diretoria do Sindicato e policiais civis da Região, também participou da iniciativa o inspetor e vereador presidente da Câmara dos Vereadores de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, que colaborou diretamente com a ação social.

