Sistema Verdes Mares se posiciona sobre truculência de militância pró-Lula

Após ter sido depredada por militantes truculentos pró-Lula, o Sistema Verdes Mares (SVM), filiado à TV Globo no Ceará, manifestou-se por meio de nota neste domingo (8). “Nos cabe o direito de divulgar todos os fatos relativos a Operação Lava Jato, pois as ações de investigação e o trabalho da Justiça estão passando a limpo a história do País”.





Os militantes agiam contra o que chamavam de “mídia golpista”. Eles acreditam que a maior responsável pela prisão de Lula é a emissora de Roberto Marinho. O SVM deixou claro no texto que a “livre manifestação é um direito do cidadão, mas a Imprensa não pode ser alvo de manifestações truculentas”. (Via Cearanews7)