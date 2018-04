SOBRAL-CE: BANDIDOS ARMADOS ROUBAM MOTOCICLETA NO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA

O assalto aconteceu na noite desta quarta-feira (25), por volta das 20h, entre as localidades de Recreio e Rafael Arruda. Um casal transitava em uma motocicleta, no sentido Recreio ao distrito e Rafael Arruda, quando nas proximidades do lixão foi abordado por dois homens armados de revólver em uma motocicleta. Os criminosos anunciaram o roubo e subtraíram a motocicleta da vítima, uma Honda Titan de cor vinho, ano 2012.





A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências, mas os bandidos não foram localizados.





Fonte: Sobral 24 horas