SOBRAL-CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

"É o seguinte.









Ano passado a prefeitura abriu seleção pública para coordenador de escola. A seleção teve um edital é para ser aprovado tinha que passar por 5 etapas. Entre prova escrita, entrevista e etc. Muito bem. Muitos passaram nessa seleção. E logo no começo do ano fomos atrás de escola para trabalhar.





Quando trabalhamos o mês de janeiro ficamos sabendo que a prefeitura não iria pagar. Que a nomeação só sairia em fevereiro. E quem quisesse trabalharia de forma voluntária o mês de janeiro. Tudo bem, muitos trabalhamos para garantir o emprego.









A nomeação saiu em fevereiro foi publicado no diário oficial do município. Mas quando o mês acabou só pagaram r$ 1390,00. E o edital dizia salário de r$ 2660,00. Entramos em contato com um senhor chamado Elvis na educação e ele disse: " a demanda de trabalho está grande e foram cometidos alguns erros".









Mas que iriam pagar o retroativo.





Trabalhamos o mês de março e mais uma desagradável surpresa o valor continua o mesmo. Não corrigiram. E disseram que precisa ser criada uma lei para nos pagar.









E agora no terceiro mês de nomeado pedindo informações sobre se o problema foi resolvido. Ficamos sabendo que o prefeito não assinou a lei ainda para mandar para a Câmara municipal.





Então já são 4 meses trabalhando sem retorno financeiro. E quando pedimos informações é um descaso total conosco. Como se estivéssemos fazendo um favor.









Estou fazendo está denuncia como pedido de socorro."