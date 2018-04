SOBRAL-CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta denuncia o abandono em que se encontra o bairro Dom José 2. O denunciante relata que as ruas do ruas do bairro Dom José 2 estão esburacadas e sem asfalto, enquanto o bairro Dom José 1 as ruas estão asfaltadas.





Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia!



Gostaria de fazer denuncia ao sr prefeito de Sobral que o bairro Dom José 2 está abandonado olhe a diferença entre o bairro Dom José 1 e o bairro Dom José 2."





Fotos do bairro Dom José 2:

Fotos do bairro Dom José 1: