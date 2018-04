SOBRAL-CE: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

"Boa tarde amigo, desta importante ferramenta de comunicação e trabalho social. Gostaria de perguntar pra o prefeito e o grupo que governa Sobral, fazem mais de vinte anos, para que criaram tantos impostos e taxas e o principal , para onde vai todo esse dinheiro e arrecadação com IPVA, que segundo regras, deve ser voltado para a manutenção das vias . Vejam como é a rua Galdino de Araújo, na altura da Conab. E não venham me dizer depois numa nota de esclarecimento que, as fezes que banham a rua, são por culpa do inverno. Pois será mais uma mentira. Fazia dias que não chovia, mesmo assim, a lama, o fedor, as fezes, se encarregam do embelezamento de nossa Sobral."