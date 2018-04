SOBRAL-CE: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"; VÍDEO

"A Rua São Francisco, no Bairro Parque Santo Antônio está largada à própria sorte. As esquinas estão cobertas por entulho, e os dois bueiros que deveriam servir de escoamento da água, estão ENTUPIDOS DE LIXO. O maior problema é o terreno baldio que fica na esquina, onde ninguém sabe quem é o dono, e vive abandonado com muito lixo dentro e fora, o mato dentro alcança os dois metros de altura de tanto tempo que a Prefeitura de Sobral se isenta de resolver esse problema, e isso só traz baratas e ratos pra dentro das casas dos cidadãos, muitas delas com crianças. Com as chuvas de hoje, dia 11/04, muitas casas ficaram completamente ALAGADAS, e o prejuízo foi enorme, moradores perderam seus móveis, sem contar as doenças que a água suja trouxe.

Cobramos uma postura da Prefeitura de Sobral pra resolver o nosso problema, todos os anos é a mesma coisa e ninguém se responsabiliza pra tomar uma atitude!!!!!!!!!"