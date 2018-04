SOBRAL-CE: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE" E DESABAFA

"Como se não bastassem as inúmeras mordomias, privilégios, honras, salários, seguranças particulares pagos pelos contribuintes, aposentadoria vitalícia, uma cidade que em tudo leva o nome de sua família: ruas, prédios públicos, avenidas, rodovias e o que se puder imaginar de puxa saquismo, subserviência, nepotismo, lhe confesso amigo blogueiro, essa é difícil de engolir. Eis que num prédio público, órgão estatal que mais arrecada em nosso estado, face à maior carga tributária do planeta, o que vemos? A foto oficial, ainda de quando era governador, do eis, isso mesmo eis governador Cid Gomes. O que ele fez e faz, para se merecedor de tanto destaque? Não seria mais justo e ético, expor fotos dos operários braçais, dos garis , dos agentes públicos de segurança, dos funcionários da Grendene, dos bombeiros? Por que aceitamos essa anomalia, sob forma de puxa saquismo, de subserviência e nada fazemos? Aos amigos juristas, advogados, isso é permitido? O órgão responsável por essa afronta a ética, trata se da SEFAZ - CEARÁ, EM SOBRAL. FOTOS TIRADAS ONTEM DIA 18/04/18."