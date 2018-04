SOBRAL-CE: INTERNAUTA DENUNCIA O CIRCO DO MARCOS FROTA!

Confira a denúncia na íntegra:

"Queria enviar uma reclamação sobre o circo do Marcos Frota que está em Sobral! Levei minha família para a sessão de 21 horas desse domingo, dia 15/04! Logo ao adentrar no circo já notamos o calor intenso que fazia dentro da lona! O circo possui sistema de ventilação mas estavam desligados! Esperamos 20 minutos sentados mas o sistema de ventilação continuava desligado! Todas as crianças e adultos estavam reclamando do calor e se abanando com as mãos pra tentar amenizar o calor intenso! Fui até os responsáveis do circo reclamar e saber o porquê do sistema de ventilação estar desligado! Um dia responsáveis me respondeu : "Como está na última semana de atração não compensa pra gente ligar a ventilação porque tem poucas pessoas nas sessões!" Após ouvir a resposta me retirei do circo e solicitei a devolução do meu dinheiro! É muita falta de consideração com as famílias que pagam pra assistir dentro de uma sauna desconfortável!"