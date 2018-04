Internauta denuncia a falta de segurança pública no bairro Boa Vizinhança, precisamente na praça do referido bairro.



Veja a denúncia do internauta na íntegra:

"Oi bom dia qria fazer uma reclamação sobre a falta de segurança na nova praça q foi feito no boa vizinhança já q toda praça da cidade o prefeito colocou guardas e policiais la também deveria ter os mesmo."