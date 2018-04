SOBRAL-CE: POLICIAIS MILITARES DO RAIO EM AÇÃO!

PMs do RAIO apreendem duas armas de fogo no residencial Nova Caiçara.

Na noite de terça-feira (03/04), a Equipe RAIO 05, realizava patrulhamento pelo bairro Cohab III, quando foi visualizado um casal em atitude suspeita que era acusado de realizar assaltos naquela região.





O casal empreendeu fuga pelas ruas do Residencial Caiçara, quando o piloto perdeu o controle da motocicleta e veio a cair, logo depois tentando empreender nova fuga, o acusado efetuou disparos em direção a composição policial, porém o mesmo foi alvejado pelos policiais e socorrido ao Hospital Santa Casa por uma ambulância do SAMU, onde encontra-se com escolta policial.





No local foi apreendida uma menor de idade e um Revólver Calibre 32, com quatro munições intactas e duas deflagradas, continuando a investida, os policiais localizaram no apartamento do suspeito, outro menor de idade, que também estava na posse de outro Revólver Calibre 32.





Os menores foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190