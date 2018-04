Internauta denuncia o abandono em que se encontra a pista de skate do bairro Sinhá Sabóia. A água está acumulada, servindo de criadouro do mosquito da dengue.

Confira a denúncia:

"Gostaria de fazer uma denúncia a respeito da pista de skate do sinha saboia que está entupido e está com água parada e com muito lixo dentro que está prejudicando os moradores e os atletas que usam a pista.









Obrigado e boa noite e uma boa semana."