SOBRAL: Guarda Municipal e policiais da IRSO apreende arma de fogo e munição durante Blitz em Sobral

Composição da Guarda Municipal e Policiais Militares do Reforço ao Serviço Operacional (IRSO) realizaram na noite de sábado (21), por volta das 20hs, apreendeu uma arma de fogo, durante uma blitz de trânsito realizada em Sobral.





Os agentes realizavam abordagem a diversos veículos e pessoas, quando determinaram que o condutor de uma Camioneta Hillux cor preta de Fortaleza, apresentasse a documentação pessoal e do veículo em que ambos estavam regulares. Na sequência, foi iniciada uma vistoria minuciosa no veículo quando foi encontrada uma arma escondida municiada no interior do veículo.





A arma de fogo, um revólver calibre 38, contendo cinco munições intactas, na posse do condutor, que inicialmente não respondia por nenhum crime, sendo o mesmo detido e encaminhado para a Delegacia para a lavratura dos procedimentos cabíveis.





Participaram da ação o Inspetor Alexandro, subinspetores Alan, Diogo e Ilnah. Além dos policiais da IRSO, Sargentos Prado, Souza e Soldados Henrique, Sales, James e Alexis.