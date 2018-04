SOBRAL: INTERNAUTA DENUNCIA OBRA ABANDONADA CAUSANDO ACIDENTES NO BAIRRO CAMPO DOS VELHOS

Internauta denuncia uma obra abandonada e que está causando acidentes na Avenida Pericentral (Trav. Joaquim Lopes). Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"A prefeitura de Sobral começou uma obra na Trv Joaquim Lopes. Não lembro o dia exato, pois não imaginamos que iria causar esse transtorno todo. Começaram a raspar o asfalto, e só ficaram apenas o primeiro dia com as máquinas ligadas, e no outro foi só limpeza. Acredito que irá fazer 1 semana e não deram mais as caras. O grande problema é que NÃO colocaram nenhuma sinalização " ATENÇÃO, trajeto em obras e etc! Mas nada, nenhuma placa. Isso está fazendo com que ocorra vários acidentes no local.





Pois moramos aqui na frente. Eu estou preocupada é com outras vidas. Pois todo dia caem dezenas de pessoas aqui, desde que a obra começou.









Pronto, pra ser exato a obra começou dia 9 de abril. Todos moradores estão de prova da quantidade de pessoas que já caíram no local."