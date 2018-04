SOBRAL - PATRONATO MARIA IMACULADA

O Solar dos Mendes – berço do Patronato, ocupando o quarteirão inteiro, foi construído pelo Cel. Francisco Fernandes Pereira Mendes, para sua residência, em 1879, na rua Cons. José Júlio, 521, todo revestido de azuleijos, importados de Portugal. Serviu de hospedagem ao fidalgo Luiz Felipe Gastão de Orleãs, o célebre Conde d’Eu, em 1889, de passagem por Sobral, para inaugurar estrada de ferro, no terminal de Camocim.





Em 1941, as freiras, irmãs de caridade: Ilça Paula, Argemira Silva e Maria Augusta Érica, procedentes de Mariana-M.G., matriz da congregação, chegaram a Sobral, para implantação do Patronato Maria Imaculada, inaugurado oficialmente por D. José Tupinambá da Frota, em 04.05.1943. Primeira superiora, Irmã Ilça Paula; primeiro vigário Pe. José Inácio Mendes Parente, primo do benemérito Fernando Mendes, também benfeitor em potencial da construção da Igreja do Patrocínio, no período de 1855/1900, onde foi sepultado, em 1929, ao lado da esposa que, ali, tivera sido em 1923.

O casal, sem descendentes, doou, por testamento cerrado, o Solar dos Mendes à Diocese, para patrimônio da Santa Casa.





João Barbosa de Paula Pessoa