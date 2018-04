Suspeito da morte de Nelson Tavares será julgado nesta quarta-feira

Está marcado para esta quarta-feira, 18, o julgamento do principal acusado do crime de latrocínio que vitimou o empresário sobralense, Nelson Tavares, morto em meados do mês de novembro do ano passado, quando abria seu ponto comercial na Avenida Dom José, Centro de Sobral. Gilson Miqueias Melo Muniz, 22 anos, natural de Sobral, é o acusado de cometer crime e se encontra preso desde o dia crime. O julgamento singular acontecerá durante audiência no Fórum Dr. José Saboia.