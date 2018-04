TRANSPORTE ESCOLAR - DENÚNCIA DA CIDADE DE BELA CRUZ/CE

"Manifesto aqui minha insatisfação com relação ao constrangimento que nós, universitários de Bela Cruz, tivemos que passar hoje! Nós precisamos do transporte coletivo todos os dias para ir até Sobral, e desde sempre enfrentamos muitas e muitas dificuldades.









Além da instabilidade de quase sempre ter que lidar com a notícia "o ônibus não vai hj!" Aguentamos a super lotação, por não ter lugar suficiente para todos e ainda as más condições do ônibus ofertado.









Há mais ou menos um mês atrás pensávamos que nossos problemas tinham acabado, enfim tínhamos conseguido dois ônibus e lugar suficiente para todos! Porém, essa semana o segundo ônibus, alugado pela prefeitura, deixou de prestar o serviço por falta de pagamento. Mais uma vez volta o sofrimento da super lotação e desconforto.









Para piorar a situação, HOJE tivemos nossa viagem cancelada por causa de um limpador de para-brisa que estava com defeito. Fizemos parte do percurso e antes de chegar em Morrinhos tivemos que voltar, pois cm a chuva impedia a visibilidade. Sem outra forma de ir, a maioria dos universitários perderam PROVA, que foi o meu caso e de muitos colegas.









Dependemos do transporte diariamente, precisamos de auxílio da prefeitura! Do jeito que está não dá pra ficar.









#osuniversitariosprecisamdetransportedequalidade"