Túmulo é quebrado e corpo de mulher sepultada no final de semana é vilipendiado em Pentecoste

O corpo da senhora Ivaneusa Sabino da Penha, que faleceu aos 48 anos no final de semana, sepultado ontem (29), foi retirado do túmulo durante a madrugada e encontrado fora do caixão na manhã desta segunda-feira (30) por um funcionário do Cemitério Público de Pentecoste.





Com as vestes rasgadas, o cadáver foi deixado seminu a alguns metros do local de sepultamento e o caixão vazio devolvido ao túmulo. Para alguns populares que estiverem no cemitério, o caso é revoltante e assustador. Uma dona de casa que não quis gravar entrevista classificou como monstro o autor do vilipêndio.





Ainda não se sabe o número de pessoas envolvidas e nem a motivação. O crime de violação, conforme o Art. 210 do Código Penal, está sendo investigado pela polícia. Moradores acreditam que o responsável praticou sexo com o cadáver da mulher. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo e fazer a perícia para saber se houve a prática de necrofilia.





Via Sobral Favela News