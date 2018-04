UNINTA lança Processo Seletivo 2018.2

O Centro Universitário Inta (UNINTA), através da Comissão Própria de Processos Seletivos (CPPS), tornou público as normas de novos processos seletivos do semestre 2018.2. Foram lançados os editais relacionados ao Vestibular Tradicional, além das possibilidades ingresso pelo aproveitamento da nota do ENEM e para Transferidos e Graduados.





Vestibular Tradicional 2018.2





No total, o Vestibular Tradicional oferta 1.550 vagas, distribuídas em 30 cursos nas modalidades bacharelado, licenciatura e tecnológicos. A prova acontecerá no dia 10 de junho, a partir das 9h, nas dependências do UNINTA. As inscrições deverão ser realizadas no período de 09 de abril a 06 de junho, exclusivamente através da página http://uninta.edu.br/site/processos-seletivos/ . O valor da taxa é fixada em R$100,00 e o número de inscrição e o local das provas poderão ser consultados no portal do candidato, a partir do dia 08 de junho.





A CPPS também informa que, no dia do exame os candidatos deverão apresentar o documento oficial de identificação com foto e os comprovantes de inscrição e de pagamento da taxa. A prova será composta por 45 questões de múltipla escolha, contendo conhecimentos do Ensino Médio, além da aplicação de uma Redação em Língua Portuguesa, comum a todos os candidatos.





O gabarito oficial do Processo Seletivo está previsto para ser divulgado no dia 13 de junho, já a divulgação do resultado final acontecerá no dia 15 de junho. Os aprovados poderão realizar a matrícula durante o período de 15 a 22 de junho. Mais informações podem ser obtidas acessando o edital.









Transferidos e Graduados





A CPPS também publicou o edital de abertura relacionado ao processo seletivo para transferidos e graduados. Nesta modalidade são ofertadas o total de 620 vagas nos cursos de graduação. A seleção consiste em uma análise documental, principalmente, com base no Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), além de uma avaliação do curriculum vitae, a afinidade com o curso pretendido e experiências afins.





As inscrições devem ser efetuadas no período de 09 de abril a 02 de maio, através da página http://uninta.edu.br/site/processos-seletivos/ . A taxa de inscrição custa R$50,00. Mais informações podem ser consultadas no edital.









Aproveitamento da nota do ENEM





Já os interessados em ingressar no UNINTA através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) poderão se inscrever durante os dias 09 a 30 de abril. O processo seletivo consiste na análise da nota obtida pelo candidato no ENEM. A taxa de inscrição custa R$50,00. Todas as informações relacionadas ao processo podem ser vistas no edital.









Confira a lista de cursos ofertados:





Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Educação Física Licenciatura

Educação Física Bacharelado

Odontologia

Enfermagem

Engenharia Civil

Direito

Serviço Social

Pedagogia

Teologia

Administração

Design de Interiores

Gastronomia

Gestão de Recursos Humanos

Gestão de Segurança Privada

Jogos Digitais

Marketing

Moda

Publicidade

Cinema e Audiovisual Licenciatura

Cinema e Audiovisual Bacharelado

Engenharia de Produção

História

Farmácia

Fisioterapia

Jornalismo

Medicina Veterinária

Nutrição

Psicologia.









Serviço:

Processo Seletivo 2018.2

Data: 10 de junho (Prova do Vestibular Tradicional).

Local: Centro Universitário Inta, Sobral/CE.

Contato: (88) 31123500.