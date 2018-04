UNINTA na Comunidade esteve na cidade de Ipu

Na manhã da última sexta-feira (27), uma equipe multidisciplinar do Centro Universitário Inta (UNINTA) esteve presente na cidade de Ipu, levando serviços de saúde através do Projeto UNINTA na Comunidade. Foram realizados cerca de 180 atendimentos com profissionais e estagiários dos cursos de Enfermagem, Biomedicina, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Medicina Veterinária e Nutrição.





A Diretora de Extensão e Responsabilidade Social, Profa. Regina Aguiar, acompanhou o evento e explicou um pouco sobre o funcionamento do projeto. "O UNINTA na Comunidade tem papel muito importante na formação do acadêmico, através da extensão, que é aquilo que o estudante aprende em sala de aula e compartilha com a comunidade através de serviços. Nós estamos realizando o primeiro evento do ano, na cidade de Ipu, a convite da Secretaria de Saúde do município. Então, os nossos estudantes têm a oportunidade de colocar em prática tudo o que aprenderam e a população pode receber um serviço de qualidade", colocou





Foram oferecidos atendimentos como aferição de pressão, teste de glicemia, limpeza de pele com aplicação de máscaras, orientações sobre a saúde da mulher e prevenção de doenças como câncer de mama, consulta odontológica, liberação miofacial, manipulações, trações e técnicas de fisioterapia.





Os atendimentos chamaram a atenção de moradores, como foi o caso de Jorge Luís, que resolveu tirar uns minutos para cuidar da saúde. "Achei muito legal, verifiquei a pressão e também fiz o teste de glicemia, que nunca havia feito", contou o morador de Ipu.





O acadêmico do 9º semestre de Fisioterapia, Félix Neto, participante da Liga Acadêmica de Dermato Funcional (LADEF), realizou procedimentos e atendeu a população que buscava os serviços de limpezas de pele. “O nosso maior objetivo, além de limpar, tonificar, hidratar e purificar a pele, é conscientizar a população sobre o uso do protetor solar no cuidado diário, porque a pele é o maior órgão do corpo humano e precisa de cuidados", explicou o estudante.