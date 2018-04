UNINTA recebeu ação do VI Congresso Internacional de Odontologia do Ceará

Na manhã da última quinta-feira (19), o Curso de Odontologia do Centro Universitário Inta (UNINTA) recebeu uma ação do CIOCE Day, realizado pela Associação Brasileira de Odontologia Seção Ceará, como parte das ações do VI Congresso Internacional de Odontologia do Ceará.





Na ocasião, os estudantes participaram de uma palestra com o professor Bruno Rocha, da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), que abordou o tema Cirurgias Estéticas Periodontais e comentou sobre o assunto. "Hoje em dia, um assunto muito na moda é parte de lentes de contato, restaurações estéticas e a parte cirúrgica periodontal também está inserida na mudança de sorriso, na mudança de função. Então trazemos de forma bem prática algumas dicas e informações de como isso pode ser feito", explicou.





Uma equipe do congresso também esteve presente e repassou aos acadêmicos informações sobre o evento como programação, nome dos palestrantes e os principais assuntos que serão trabalhados, além de dicas de roteiro. O momento permitiu também que fossem realizadas inscrições.





Para o coordenador do curso de Odontologia do UNINTA, Prof. Me. Arry Rocha, a ocasião possibilitou novas experiências. "Esse momento é importante no sentido de criarmos uma rede de interação com outras universidades. Ao mesmo tempo é importante para os nossos estudantes, apesar de ainda estarem nos primeiros semestres, eles já estão em contato com o que há de melhor na Odontologia do Ceará."





O VI Congresso Internacional de Odontologia do Ceará e o XX Congresso Cearense de Odontologia, acontecerão no período de 18 a 22 de maio de 2018, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.