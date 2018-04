URGENTE! HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO BAIRRO SINHÁ SABÓIA, EM SOBRAL

Por volta das 20:40 deste sábado (7), mais um crime de morte foi registrado na cidade de Sobral.





O homicídio aconteceu na Cohab 2, nas proximidades do posto de saúde de família. A vítima foi identificada como Rogério Cordeiro do Nascimento do Nascimento Filho, 18 anos, natural de Sobral. O jovem residia no conjunto habitacional Jotobá 2.



Segundo informações de testemunhas, o jovem foi alvejado com quando caminhava pelo bairro. O rapaz ainda tentou fugir e entrou em uma residência, mas veio a óbito.



Vale ressaltar que Rogério não tinha passagem pela polícia.