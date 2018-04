Vacinação contra influenza começa amanhã no Ceará

A campanha nacional de vacinação começa na próxima segunda-feira (23).

O estado Ceará dá início à 20ª Campanha de Vacinação contra Influenza e os municípios estão autorizados a vacinar a população dos grupos prioritários a partir desta sexta-feira, (20).





A campanha continua até o dia 1º de junho para imunizar 54,4 milhões de pessoas que fazem parte do grupo prioritário. No Ceará, pela primeira vez a meta de cobertura vacinal ultrapassa dois milhões de habitantes.





Em todo o Estado, devem se vacinar 2.286.637 de pessoas dos grupos prioritários: idosos a partir de 60 anos, crianças de seis meses aos menores de cinco anos, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade – o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas – e os funcionários do sistema prisional. Os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais também devem se vacinar.





Os grupos prioritários são escolhidos conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). A definição também é respaldada por estudos epidemiológicos e pela observação do comportamento das infecções respiratórias, que têm como principais agentes os vírus da gripe. São priorizados os grupos mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias. O Ministério da Saúde assegura que a vacinação está "100% garantida" para o público-alvo. Em caso de eventual saldo de vacinas, o Ministério da Saúde admite a possibilidade de estender a vacinação outros grupos populacionais.





Até o dia 20 de abril, 17,2 milhões de doses terão sido enviadas pelo Ministério da Saúde aos estados, representando 41% da entrega da campanha. Para o Ceará foram repassadas 29% das doses. No total, seis remessas de doses para o Estado foram programadas para envio até o dia 25 de maio. A Secretaria da Saúde do Ceará conclui na quinta-feira, 19, a distribuição da primeira remessa da vacina para as Coordenadorias Regionais de Saúde, que enviam para os municípios. A campanha de vacinação envolverá em todo o Ceará 30 mil profissionais em 2.388 postos fixos, 1.100 postos volantes, 1.100 veículos terrestres. A vacina estará disponível para o público prioritário nas unidades de saúde com sala de vacina, instituições de idosos, hospitais, postos volantes e domicílios. O Dia "D” de Mobilização Nacional acontecerá no sábado, 12 de maio.





A influenza é causada por uma infecção viral aguda do sistema respiratório, de elevada transmissibilidade e distribuição global. Uma pessoa pode contraí-la várias vezes ao longo da vida e, em geral, tem evolução autolimitada. Porém, em alguns casos, pode evoluir para uma forma grave. A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, que após contato com superfícies recém-contaminadas por secreções respiratórias pode levar o agente infeccioso direto à boca, olhos e nariz. Se não tratada a tempo, a influenza pode evoluir para pneumonia ou outras complicações, principalmente nas pessoas com mais de 60 anos, crianças menores de cinco anos, gestantes e doentes crônicos.





Na manhã de hoje (19), várias pessoas foram em busca da vacina em clínicas particulares, causando grandes filas nas calçadas. A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), já confirmou 8 casos de influenza este ano. Sendo 7 casos de influenza H1N1 e um de influenza B. Desse total, 3 pessoas vieram a óbitos por causa da influenza H1N1. Os dados da Sesa, são referentes ao período de 1º de janeiro até o dia 14 de abril deste ano. (Via Cnews)